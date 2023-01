Genoa: dopo Gilardino altra novità, stavolta riguarda la Primavera

Tempo di conferme e di novità in casa Genoa, per intraprendere una strada che potrebbe e dovrebbe portare verso la promozione in Serie A. Dopo la conferma in prima squadra di Alberto Gilardino come mister fino al termine della stagione, stavolta la novità riguarda il mister del Genoa Primavera.

Ecco il nome del mister della Primavera

Arriva il successore di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa Primavera. Si tratta di Alessandro Agostini, ex tecnico del Cagliari Primavera dal 2020 al 2022. La notizia è ufficiale. Ex difensore con 482 presenze in carriera, da allenatore ha guidato il Cagliari Primavera nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, quest’ultima chiusa in semifinale dopo il terzo posto raggiunto in regular season. Agostini prende il posto di Gilardino e chissà se seguirà le sue orme. Di certo al Genoa ora le due squadre principali sono in ottime mani, non resta che attendere il raccolto dei frutti del lavoro dei due preparati tecnici.