Calciomercato Genoa: Gilardino e la società uniti sul bomber, ecco il responso

Il Genoa si ritrova ad un tratto unito e compatto, sotto tutti i punti di vista, anche sul fronte calciomercato. Era stato da poco messo in discussione uno dei giocatori più rappresentativi della squadra e subito è arrivata la risposta da parte di mister Alberto Gilardino e della società all’unisono.

La risposta del Genoa e di Gilardino sul bomber

Il giocatore del Genoa in discussione si tratta di Massimo Coda. Sicuramente il rendimento del bomber non è stato all’altezza della sua fama in questa prima parte della stagione ma la società e Gilardino di comune accordo hanno deciso di non volersene privare e di continuare a puntare su di lui, almeno per ora. Gilardino soprattutto ha tutta l’intenzione di rilanciare il capocannoniere in carica del torneo cadetto per tentare quella scalata verso il ritorno in Serie A che rappresenta il vero obiettivo stagionale del Genoa. Coda, prelevato in estate dal Lecce, sarà dunque a pieno titolo un protagonista del Genoa anche nel girone di ritorno.