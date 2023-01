Reggina: tanti nomi di livello per questo calciomercato, dal super portiere al centrocampista offensivo

La Reggina vuole essere una delle protagoniste in questa sessione di calciomercato. O almeno così sembra. Tanti i nomi accostati alla squadra allenata da Filippo Inzaghi, vedremo chi arriverà e in che reparto. Dal profilo super sondato per il portiere fino al centrocampista offensivo di categoria, ecco tutti gli obiettivi.

Gli obiettivi di mercato della Reggina

La Reggina vorrebbe puntellare con innesti importanti tutti i reparti per cercare di portare avanti il sogno intrapreso. Taibi, di fatto, ha in mano un obiettivo per reparto: Cragno in porta, Bayeye come terzino, Tuia come centrale di difesa, Nicolas Viola a centrocampo e Forte per l’attacco. In ogni caso servirà pazientare, arriveranno altre uscite nei prossimi giorni, su tutti Ravaglia (pronto a tornare a Bologna) e Loiacono, cercato con insistenza dal Cesena. Poi si spera di trovare la quadra su Santander e, allora sì, inizieranno a farsi insistenti i movimenti in entrata. Reggina molto attiva in questo calciomercato.