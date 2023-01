Calciomercato Reggina: due nomi top per la porta, ecco il favorito

La Reggina di Filippo Inzaghi ormai è una certezza consolidata in questo campionato di Serie B. Per continuare ad alimentare un sogno per ora innominato la Reggina sta vagliando ogni possibilità che il calciomercato può apportare. Una di queste riguarda il ruolo del portiere, ecco i nomi dei portieri esperti e di livello accostati alla Reggina.

Ecco gli obiettivi della Reggina

Due i profili che interessano per la porta, entrambi di livello. La Reggina avrebbe individuato due nomi per rinforzare il reparto portieri: Salvatore Sirigu del Napoli e Alessio Cragno del Monza. L’ex Cagliari in particolare è scivolato alle spalle di Di Gregorio nelle gerarchie e ora cerca una piazza che possa garantirgli il posto da titolare. Al momento il favorito sembra essere Sirigu anche se nelle ultimissime ore Cragno sta insidiando proprio Sirigu. Sta di fatto che si tratta di due portieri esperti e molto affidabili, vedremo chi la spunterà.