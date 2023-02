Il Cagliari a Modena senza Nandez, recupero a sorpresa di un big di centrocampo?

Il Cagliari che nell’anticipo di venerdi giocherà contro il Modena, lo dovrà fare senza Nandez. Al suo posto potrebbe tornare nel suo ruolo un big di centrocampo. In attesa dei controlli strumentali ai quali si sottoporrà Nahitan Nandez per un problema al ginocchio, si pensa ad un piano B per il centrocampo dei rossoblù. Sono in netta risalita le quotazioni del croato Marko Rog come sostituto dell’uruguaiano.

Rog sostituisce Nandez

Marko Rog potrebbe sostituire Nandez almeno in queste partite che il Cagliari dovrà fare a meno di lui. Rog è stata una pedina insostituibile del Cagliari di qualche anno fa e piano piano sta ritrovando la forma migliore. Quest’estate Rog, quando sembrava che la sua sostituzione fosse scontata, non ha accettato la destinazione richiesta, o meglio ha preferito rimanere al Cagliari. Ora arriva una grande opportunità per tornare definitivamente protagonista e far volare ancora più in alto la squadra di mister Claudio Ranieri. A cominciare da venerdi contro il Modena.