Cagliari, le trattative di calciomercato che si stanno per chiudere

CAGLIARI TRATTATIVE CALCIOMERCATO – Manca poco alla chiusura del mercato, oggi martedì 31 gennaio 2023 il calciomercato invernale chiuderà i battenti.

Intanto, i rossoblù sono a lavoro per la partita dell”Alberto Braglia’ a Modena, in programma venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 20.30. L’incontro è valido per la 23esima giornata di ritorno, la quarta del girone di ritorno del campionato cadetto.

A seguire questa giornata, tutte le trattative fra i club saranno ufficialmente stoppate e ogni discorso sarà rinviato alla prossima estate.

Claudio Ranieri ha chiesto rinforzi per il suo Cagliari. Bene l’acquisto di Paulo Azzi, arrivato dai Canarini. Si aspettano altre uscite, dopo quelle di Gaston Pereiro e Franco Carboni.

Ecco tutte le ultime notizie sul Cagliari e le trattative di calciomercato

La giornata di oggi ha visto vari movimenti, ma molte cose non sono ancora state definite. Intanto, Edoardo Goldaniga è stato tolto dal mercato, dunque permanere ancora a Cagliari. Per quanto riguarda gli arrivi, molte piste che sembravano buone, si sono rivelate poi non perseguibili. Non convinto della serie B, Omar Colley, attualmente in forza alla Sampdoria, si è allontanato.

Si attenti invece l’arrivo di Nik Prelec, l’attaccante del WSG Swarovski Tirol e della Nazionale Under-21 slovena. Il classe 2001, si è recato nel pomeriggio a Roma, per sostenere le visite mediche che precedono le firme ufficiali.

La punta centrale è stata pescata dal campionato austriaco. A riguardo, il Direttore sportivo del WSG Tirol, Stefan Koch, ha affermato: “Attualmente si trova in italia… e non in vacanza. Quindi si può presumere che si trasferirà in Italia oggi o domani“.

L’ultimissimo aggiornamento, delle ore 16.20, riferisce un accordo tra Ivan Radovanović e il Cagliari. Ecco le parole di Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana: “Radovanović è destinato al Cagliari. Potrebbe firmare due anni di contratto con i sardi. Le squadre hanno già trovato l’accordo, resta da convincere il calciatore che sperava di chiudere la carriera in granata“.