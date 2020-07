Dove vedere Potenza Catanzaro, streaming gratis e diretta tv Serie C

Dove vedere Potenza Catanzaro, presentazione del match. Alle ore 20-45 di domenica 5 luglio allo stadio ‘Alfredo Viviani’ il Potenza di Giuseppe Raffaele ospita il Catanzaro di Gaetano Auteri, il match è valido per il Primo Turno dei playoff del campionato di Serie C. Il regolamento prevede che la squadra meglio classificata al termine della regoular season giochi in casa il proprio match con la possibilità di passare il turno con 2 risultati su 3, solo in semifinale e in finale ci saranno supplementari e rigori. Il Potenza ha chiuso la stagione (stagione terminata alla 30.a giornata per il Coronavirus) piazzandosi in 4.a posizione con 56 punti (18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte), mentre il Catanzaro ha chiuso la propria stagione in 7.a posizione con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi ed 11 sconfitte) e nel Primo Turno dei Playoff ha eliminato il Teramo pareggiando al ‘Ceravolo’ per 0-0, pareggio che è valso il passaggio al Secondo Turno in virtù della migliore posizione di classifica rispetto al Teramo. Potenza Catanzaro sarà diretta dal signor Alberto Santoro di Messina, coaudiuvato dai signori Vitali e Cortese, mentre il quarto uomo sarà il signor Cascone.

Dove vedere Potenza Catanzaro, diretta TV e streaming

Dove vedere Potenza Catanzaro in TV e streaming. Il match Potenza-Catanzaro sarà trasmesso per l’occasione in chiaro su Rai Sport HD, canale 57 del telecomando e sarà trasmessa anche in streaming su Rai Play. L’incontro verrà trasmesso anche in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali.

Dove vedere Potenza Catanzaro, i precedenti. Il bilancio dei confronti giocati a Potenza sono ben 13 con 3 vittorie del Catanzaro, 7 pareggi e 3 sconfitte. Nei due confronti giocati in questa stagione il Potenza si è imposto sia al ‘Ceravolo’ per 0-2 nel match d’andata, sia al ritorno al ‘Ceravolo’ con il medesimo punteggio.