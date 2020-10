Serie C, dove vedere Monopoli Catania: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Monopoli Catania, presentazione del match. Domenica 4 ottobre alle ore 15 allo stadio ‘Vito-Simone Veneziani’ il Monopoli di mister Giuseppe Scienza ospiterà il Catania di mister Giuseppe Raffaele, il match è valido per la 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I pugliesi sono partiti bene in questo campionato, infatti all’esordio è arrivata la vittoria esterna per 1-2 contro la Juve Stabia nel match giocato al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia. Gli etnei, invece, hanno esordito con un pareggio per 1-1 contro la Paganese nel match giocato allo stadio ‘Massimino’ e si sono portati a -3 in classifica (i siciliani sono partiti dal -4 per irregolarità dovuta agli stipendi).

Monopoli Catania sarà diretta dal signor Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato dai signori Francesco D’Apice di Castellamare di Stabia e Luca Feraboli di Brescia, mentre il quarto uomo sarà il signor Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Dove vedere Monopoli Catania, diretta TV e streaming

Dove vedere Monopoli Catania in TV e streaming. Il match Monopoli Catania, valido per la 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete possibile guardarlo in in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questa stagione l’abbonamento mensile avrà un costo di 7,90 €, mentre l’abbonamento annuale costerà 69,99 €.