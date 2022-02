Dopo il pareggio rimediato in trasferta contro il Messina, il Foggia si prepara ad affrontare il Palermo nel 27esimo turno del Girone C di Serie C. Foggia-Palermo si prospetta un match interessante tra due delle più importanti piazze dell’intera lega di Serie C. La squadra in trasferta cercherà di fare bottino pieno per avvicinarsi sempre di più verso la vetta della classifica che, al momento, dista ben 10 punti. La squadra di casa invece, dopo gli ultimi risultati non positivi (4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime sette partite, ndr.), sono alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Foggia-Palermo, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud 13? Dove vedere il match.



Foggia-Palermo, match valido per la ventisettesima giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 18.00 di Martedì 15 Febbraio 2022. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone. Per Foggia-Palermo al momento non è invece disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud 13.