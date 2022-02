Messina-Foggia streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C

Sabato 12 febbraio alle ore 17:30 allo Stadio San Filippo di Messina si disputerà il match ACR Messina-Foggia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C Girone C. La squadra di Zeman non sa più vincere: sono sei le gare senza i tre punti portati a casa, con tre sconfitte e tre pareggi in questo arco di tempo. I pugliesi sono infatti scivolati fuori dalla zona playoff e devono tenersi a debita distanza dalla zona playout, dove invece gravita l’ACR Messina.

ACR Messina-Foggia, probabili formazioni

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Trasciani; Celic, Carillo; Fazzi, Rizzo, Marginean, Fofana, Goncalves; Adorante, Russo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Di Paolantonio, Garofalo; Vitali, Merola, Turchetta.

Dove vedere Messina-Foggia in tv e streaming, Antenna Sud, Eleven Sports, Sky Sport

Il match della ventiseiesima giornata di campionato ACR Messina-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.