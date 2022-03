Serie C, dove vedere Bari-Fidelis Andria: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 27 marzo, alle ore 17.30, allo stadio “San Nicola”, il Bari di Michele Mignani ospiterà la Fidelis Andria del duo Di Leo-Di Bari, il match è valido per la 34.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Bari-Fidelis Andria in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Bari è primo con 71 punti (21 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna per 0-1 contro la Vibonese. I “galletti” potrebbero festeggiare la promozione in Serie B in questo turno in caso di vittoria e se il Catanzaro non dovesse battere la Juve Stabia al “Menti” nel match che si giocherà sempre domenica ma alle ore 14.30, con vittoria dei calabresi la promozione diretta sarebbe rimandata al prossimo turno. La Fidelis Andria, invece, è penultima con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria interna contro la Paganese.

Bari-Fidelis Andria sarà diretta da Paride Tremolada di Monza, coaudiuvato da Alex Cavallina di Parma e Amedeo Fine di Battipaglia. Il quarto uomo sarà Luca Angelucci di Foligno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-FIDELIS ANDRIA

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All: Mignani.

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Urso, Bonavolontà, Risolo; Gaeta, Bubas; Sorrentino. All: Di Bari.

Dove vedere Bari-Fidelis Andria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bari-Fidelis Andria, valido per la 34.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 252 (satellite).