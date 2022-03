Serie C, dove vedere Paganese-Foggia: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Mercoledì 16 marzo, alle ore 21, allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, la Paganese di Gianluca Grassadonia ospiterà il Foggia di Zdenek Zeman, il match è valido per la 32.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Paganese-Foggia in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

La Paganese occupa la 17.a posizione con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte) e nel turno precedente ha pareggiato per 3-3 contro la Virtus Francavilla in trasferta. Il Foggia, invece, è ottavo con 44 punti (11 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria dello “Zaccheria” per 3-2 contro il Picerno.

Paganese-Foggia sarà diretta da Davide Di Marco di Ciampino, coaudiuvato da Giorgio Ravera di Lodi e Ayoub El Filali di Alessandria. Il quarto uomo sarà Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Dove vedere Paganese-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Paganese-Foggia, valido per la 32.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.