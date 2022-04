Serie C, dove vedere Modena-Pontedera: streaming e diretta tv Rai Sport?

Questa sera, alle ore 17.30, allo stadio “Braglia”, il Modena di Attilio Tesser ospiterà il Pontedera di Ivan Maraia, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Modena-Pontedera in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Modena è primo con 85 punti (26 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) a +2 sulla Reggiana, seconda, ed è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Gubbio. I “canarini” devono vincere per centrare la promozione diretta in Serie B senza aspettare il risultato di Teramo-Reggiana. Il Pontedera, invece, occupa la 13.a posizione con 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte) con residue speranze playoff ed è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Siena.

Modena-Pontedera sarà diretta da Mario Cascone di Nocera Inferiore, coaudiuvato da Giulio Basile di Chieti e Maicol Ferrari di Rovereto. Il quarto uomo sarà Luca Zucchetti di Foligno.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-PONTEDERA

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Azzi, Tremolada; Minesso. All. Tesser.

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; Regoli, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Mattioli, Magnaghi. All. Maraia.

Dove vedere Modena-Pontedera, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Modena-Pontedera, valido per la 38.a ed ultima giornata del girone B del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 251 (satellite).