Serie C, dove vedere Taranto-Bari: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Sabato 16 aprile, alle ore 17.30, allo stadio “Iacovone”, il Taranto di Giuseppe Laterza ospiterà il Bari di Michele Mignani, il match è valido per la 37.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Bari in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Taranto occupa la 15.a posizione con 37 punti (8 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte) e nonostante la sconfitta esterna per 1-0 contro l’ACR Messina del turno precedente, ha raggiunto la matematica salvezza. Il Bari, invece, è primo con 74 punti (22 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria del “San Nicola” per 1-0 contro l’Avellino.

Taranto-Bari sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese, coaudiuvato da Rosario Caso di Nocera Inferiore e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore. Il quarto uomo sarà diretta da Gabriele Totaro di Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO-BARI

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Marsili, Di Gennaro, Labriola; Versienti, Saraniti, Giovinco. All: Laterza.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Antenucci, Cheddira. All: Mignani.

Dove vedere Taranto-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Taranto-Bari, valido per la 37.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà trasmesso anche su Sky Sport 252 (satellite).