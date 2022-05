Playoff Serie C, dove vedere Padova-Juventus U23: streaming e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?

Sabato 21 maggio, alle ore 20.30, allo stadio “Euganeo”, il Padova di Massimo Oddo ospiterà la Juventus U23 di Lamberto Zauli, il match è valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Padova-Juventus U23 in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Si ripartirà dall0 0-1 della gara d’andata in favore del Padova nel match che si è giocato al “Moccagatta” di Alessandria. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ma in caso di ulteriore parità non si andrà ai calci di rigore, bensì a passare il turno sarà la squadra testa di serie.

Dove vedere Padova-Juventus U23, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Padova-Juventus U23, valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.