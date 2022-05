Playoff Serie C, dove vedere Palermo-Feralpisalò: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Domenica 29 maggio, alle ore 20.30, allo stadio “Barbera”, il Palermo di Silvio Baldini ospiterà la Feralpisalò di Stefano Vecchi, il match è valido per il ritorno della semifinale dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Palermo-Feralpisalò in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Si ripartirà dal punteggio di 0-3 maturato nella gara d’andata che si è giocata mercoledì scorso allo stadio “Lino Turina” di Salò. I rosanero sono ormai ad un passo dalla doppia finale playoff (andata 5 giugno, ritorno 12 giugno) con 3 gol di margine sui lombardi che dovrebbero vincere con un ipotetico 0-4 per eliminare i siciliani. L’altra semifinale, invece, è Padova-Catanzaro.

Dove vedere Palermo-Feralpisalò, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Palermo-Feralpisalò, valido per il ritorno della semifinale dei playoff nazionali del campionato di Serie C, potrebbe essere trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) o in streaming gratuito su Rai Play ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 253 (satellite).