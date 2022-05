Playoff Serie C, dove vedere Palermo-Triestina: streaming e diretta tv Rai Sport?

Giovedì 12 maggio, alle ore 20.30, allo stadio “Barbera”, il Palermo di Silvio Baldini ospiterà la Triestina di Cristian Bucchi, il match è valido per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Palermo-Triestina in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Si ripartirà dall’1-2 in favore dei siciliani nel match d’andata che si è giocato domenica 8 maggio allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Il Palermo per passare il turno può contare di due risultati su tre, mentre la Triestina deve vincere con almeno due gol di scarto perchè in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, a passare il turno sarebbe il Palermo in quanto testa di serie.

Palermo-Triestina sarà diretta da Michele Giordano di Novara, coaudiuvato da Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Marco Lencioni di Lucca. Il quarto uomo sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-TRIESTINA

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi; St. Clair, Calvano, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; De Luca. All. Bucchi.

Dove vedere Palermo-Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Palermo-Triestina, valido per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 252 (satellite).