Playout Serie C, dove vedere Fidelis Andria-Paganese: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Sabato 14 maggio, alle ore 17.30, allo stadio “Degli Ulivi”, la Fidelis Andria del duo Di Leo-Di Bari ospiterà la Paganese di Raffaele Di Napoli, il match è valido per il ritorno del playout del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Fidelis Andria-Paganese in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Si ripartirà dall’ 1-0 per la Paganese nella gara d’andata che si è giocata al “Marcello Torre” di Pagani, i campani potranno contare su due risultati su tre per la permanenza in Serie C. La Fidelis Andria, invece, deve solo vincere per evitare la retrocessione. In caso di parità di gol tra andata e ritorno non si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, ma si salverebbe la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Fidelis Andria-Paganese sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti, coaudiuvato da Alex Cavallina di Parma e Thomas Miniutti di Maniago. Il quarto uomo sarà Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dove vedere Fidelis Andria-Paganese, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Fidelis Andria-Paganese, valido per il ritorno del playout di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.