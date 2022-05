Serie C, dove vedere Foggia-Turris: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Questa sera, alle ore 17.30, allo stadio “Zaccheria”, il Foggia di Zdenek Zeman ospiterà la Turris di Bruno Caneo, il match è valido per il primo turno del girone C nei playoff del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia-Turris in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Foggia ha concluso la stagione al settimo posto con 54 punti (13 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria dello “Zaccheria” contro l’Avellino 2-0. La Turris, invece, è arrivata ottava con 52 punti (16 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte) e nel turno precedente ha vinto 4-2 contro la Paganese. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata in classifica al termine della stagione regolare.

Foggia-Turris sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato da Massimiliano Bonomo di Milano e Matteo Pressato di Latina. Il quarto uomo sarà Francesco Luciani di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-TURRIS

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo; Gallo, Petermann, Rocca; Merola, Curcio, Di Grazia. All. Zeman.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Esempio; Varutti, Bordo, Finardi, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. All. Caneo.

Dove vedere Foggia-Turris, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Foggia-Turris, valido per il primo turno del girone C nei playoff di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà visibile anche su Sky Sport 253 (satellite).