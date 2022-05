Supercoppa Serie C, dove vedere Modena-Bari: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?

Sabato 7 maggio, alle ore 16, allo stadio “Braglia”, il Modena di Attilio Tesser ospiterà il Bari di Michele Mignani, il match è valido per il secondo turno della Supercoppa del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Modena-Bari in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Modena fa il suo esordio nella competizione dopo aver vinto il girone B di Serie C con 88 punti in classifica (27 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Pontedera nell’ultima giornata della stagione regolare. Il Bari, invece, ha già disputato il primo incontro di questa Supercoppa perdendo per 1-2 contro il Sudtirol nel match d’esordio al “San Nicola”. L’ultima giornata si disputerà sabato 14 maggio e sarà Sudtirol-Modena.

Modena-Bari sarà diretta da Davide Di Marco di Ciampino, coaudiuvato da Giuseppe Trischitta di Messina e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Il quarto uomo sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-BARI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Armellino, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso. All. Tesser.

BARI (4-3-1-2): Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi. All. Mignani.

Dove vedere Modena-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Modena-Bari, valido per il secondo turno della Supercoppa di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Rai Play. Il match sarà visibile in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.