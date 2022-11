Mercoledì 16 novembre, alle ore 17.30, allo stadio “Ceravolo”, si disputerà il match Catanzaro-Avellino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Avellino in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Nel turno precedente di Coppa Italia i calabresi hanno eliminato con un secco 3-1 il Potenza; l’Avellino, invece, ha superato prima la Fidelis Andria (1-o) nei 32.esimi di finale e poi ha eliminato la Turris (1-0) nei 16.esimi.

Catanzaro-Avellino sarà diretta dal signor Luca Cherchi di Carbonia, coaudiuvaro da Giulia Tempestilli di Roma 2 e Luca Landoni di Milano. Il quarto uomo sarà, invece, Enrico Gemelli di Messina.

Dove vedere Catanzaro-Avellino, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Avellino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.