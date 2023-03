Vis Pesaro-Reggiana, streaming gratis e diretta tv OneFootball, DAZN o Eleven Sports?

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Tonino Benelli” si disputerà il match Vis Pesaro-Reggiana, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 15° e 1° posto con 30 e 65 punti.

Sono otto i precedenti tra le due squadre, con gli emiliani avanti per 6-2 (nessun pareggio); nella sfida d’andata giocata in Emilia lo scorso 29 ottobre, c’è stata la vittoria dei granata per 3-0. L’arbitro dell’incontro sarà Enrico Maggio della sezione A.I.A. di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Francesco Valente di Roma, Quarto Ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa.

Dove vedere Vis Pesaro-Reggiana in tv e streaming

Il match Vis Pesaro-Reggiana sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.