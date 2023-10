Arezzo-Cesena, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la settima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Arezzo e Cesena si affrontano lunedì 9 ottobre, ore 20:45, allo "Stadio Comunale Città di Arezzo" di Arezzo. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Arezzo-Cesena, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio Comunale Città di Arezzo" di Arezzo, con calcio d'inizio in programma lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Arezzo-Cesena, Serie C NOW 2023/24 - Girone B LUOGO Arezzo, "Stadio Comunale Città di Arezzo" DATA Lunedì 9 ottobre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Eugenio Scarpa (Sezione AIA di Collegno)



Assistente 1: Stefano Franco (Sezione AIA di Padova)



Assistente 2: Giuseppe Lipari (Sezione AIA di Brescia)



IV Ufficiale: Clemente Cortese (Sezione AIA di Bologna)

Arezzo-Cesena: dove vedere la gara di Serie C?

Arezzo-Cesena viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in DT] e su Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 473 [DT]



Sky Sport

Canale 254 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

Arezzo-Cesena: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

AREZZO



4-3-3



Probabile formazione CESENA



3-4-1-2



Probabile formazione Luca Trombini Matteo Pisseri Alessandro Renzi Andrea Ciofi Marco Chiosa Giuseppe Prestia Lorenzo Masetti Luigi Silvestri Lorenzo Coccia Emanuele Adamo Andrea Settembrini Ivan Varone Shaka Mawuli Francesco De Rose Sebastiano Bianchi Daniele Donnarumma Emiliano Pattarello Tommaso Berti Niccolò Gucci Simone Corazza Mattia Iori Stiven Shpendi Coach



Paolo Indiani Coach



Domenico Toscano

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.