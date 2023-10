Arzignano Valchiampo-Padova, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la nona giornata del campionato di Serie C 2023/24. Arzignano Valchiampo e Padova si affrontano sabato 21 ottobre, ore 20:45, allo "Stadio Tommaso Dal Molin" di Arzignano. La gara è valevole per il Girone A. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Arzignano Valchiampo-Padova, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio Tommaso Dal Molin" di Arzignano, con calcio d'inizio in programma sabato 21 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO ARZIGNANO VALCHIAMPO-PADOVA



Serie C NOW 2023/24 - Girone A LUOGO ARZIGNANO



Stadio Tommaso Dal Molin DATA Sabato 21 ottobre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Luca Cherchi (Sezione AIA di Carbonia)



Assistente 1: Emanuele Renzullo (Sezione AIA di Torre del Greco)



Assistente 2: Massimiliano Starnini (Sezione AIA di Viterbo)



IV Ufficiale: Marco Schmid (Sezione AIA di Rovereto)

Arzignano Valchiampo-Padova: dove vedere la gara di Serie C?

Arzignano Valchiampo-Padova viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Arzignano Valchiampo-Padova: le probabili formazioni (in programmazione, con aggiornamenti)

ARZIGNANO VALCHIAMPO



4-3-1-2



Probabile formazione PADOVA



3-5-2



Probabile formazione Elia Boseggia Antonio Donnarumma Federico Davi Franesco Belli Luca Piana Luca Crescenzi Alessio Milillo Filippo Delli Carri Edoardo Bernardi Alessandro Capelli Erald Lakti Pietro Fusi Alberto Centis Igor Radrezza Riccardo Casini Kevin Varas Marcillo Gianluca Barba Luca Villa Giacomo Parigi Mattia Bortolussi Denis Cazzadori Simone Russini Coach



Giuseppe Bianchini Coach



Vincenzo Torrente

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.