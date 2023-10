Brindisi-Casertana, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Brindisi-Casertana, valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 14 allo stadio "Franco Fanuzzi" di Brindisi

Domenica 22 ottobre, alle ore 14, allo stadio "Franco Fanuzzi", si disputerà il match Brindisi-Casertana, valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Brindisi-Casertana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Brindisi ha 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta dello "Zaccheria" contro il Foggia (2-0). La Casertana, invece, ha 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte) e nell'ultimo turno ha perso il derby campano contro l'Avellino (0-2).

Brindisi-Casertana sarà diretta da Filippo Giaccaglia di Jesi, coaudiuvato da Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Mario Chichi di Palermo. Il quarto uomo sarà Domenico Petraglione di Termoli.

Dove vedere Brindisi-Casertana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Brindisi-Casertana, valido per la 9.a giornata del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.