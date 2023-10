Brindisi-Juve Stabia, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la settima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Brindisi e Juve Stabia si affrontano domenica 8 ottobre, ore 18:30, allo "Stadio Franco Fanuzzi" di Brindisi. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, streaming e probabili formazioni.

Brindisi-Juve Stabia, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio Franco Fanuzzi" di Brindisi, con calcio d'inizio in programma domenica 8 ottobre 2023, alle ore 18:30.

EVENTO Brindisi-Juve Stabia, Serie C NOW 2023/24 - Girone C LUOGO Brindisi, "Stadio Franco Fanuzzi" DATA Domenica 8 ottobre 2023 ORE 18:30 ARBITRI Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (Sezione AIA di Paola)



Assistente 1: Fabio Catani (Sezione AIA di Fermo)



Assistente 2: Franck Loic Nana Tchato (Sezione AIA di Aprilia)



IV Ufficiale: Giorgio Bozzetto (Sezione AIA di Bergamo)

Brindisi-Juve Stabia: dove vedere la gara di Serie C?

Brindisi-Juve Stabia viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

Canale 253 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

Brindisi-Juve Stabia: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

BRINDISI



4-3-3



Probabile formazione JUVE STABIA



3-5-2



Probabile formazione Ivan Saio Demba Thiam Bruno Valenti Matteo Bachini Nicola Bizzotto Matteo Baldi Daniel Cappelletti Marco Bellich Giuseppe Nicolao Cristian Andreoni Alessandro Albertini Davide Buglio Winston Ceesay Giuseppe Leone Nicola Malaccari Samuele Romeo Mbarick Fall Francesco Folino Cristian Bunino Kevin Piscopo Riccardo Costa Leonardo Candellone Coach



Ciro Danucci Coach



Guido Pagliuca

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.