Catania-Avellino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match Catania-Avellino, valido per l' 11.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 29 ottobre alle ore 16 allo stadio "Massimino"

Domenica 29 ottobre, alle ore 16, allo stadio "Massimino", si disputerà il match Catania-Avellino, valido per l' 11.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catania-Avellino in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Catania ha 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro il Monterosi (1-1). L'Avellino, invece, è secondo con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) e viene da quattro vittorie consecutive contro Potenza (4-1), Casertana (0-2), Monterosi (2-1) e Audace Cerignola (1-0).

Catania-Avellino sarà diretta da Emanuele Frascaro di Firenze, coaudiuvato da Marco Porcheddu di Oristano e Luca Landoni di Milano. Il quarto uomo sarà Davide Cerea di Bergamo.

Catania-Avellino, le probabili formazioni

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda, Curado, Silvestri, Mazzotta; Rizzo, Ladinetti; Chiricò, Dubickas, Bocic; Sarao.

AVELLINO (3-4-2-1): Ghidotti; Rigione, Benedetti, Mulè; Cancellotti, Palmiero, Armellino, Ricciardi; Varela, Sgarbi; Gori.

Dove vedere Catania-Avellino, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catania-Avellino, valido per l' 11.a giornata del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e sarà disponibile in streaming gratuito su Rai Play. Inoltre questa gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 256 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.