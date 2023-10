Crotone-ACR Messina, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma l'undicesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Crotone e ACR Messina si affrontano domenica 29 ottobre, ore 14:00, allo "Stadio Ezio Scida" di Crotone. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

EVENTO CROTONE-ACR MESSINA

Serie C NOW 2023/24 - Girone C LUOGO CROTONE

Stadio Ezio Scida DATA Domenica 29 ottobre 2023 ORE 14:00 ARBITRI Arbitro

Mattia Caldera

Sezione AIA di Como



Assistente 1

Nicolo' Moroni

Sezione AIA di Treviglio



Assistente 2

Cristiano Pelosi

Sezione AIA di Ercolano



IV Ufficiale

Giacomo Pasquetto

Sezione AIA di Crema

Crotone-ACR Messina: dove vedere la gara di Serie C?

Crotone-ACR Messina viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

Canale 255 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

Crotone-ACR Messina: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

CROTONE



3-5-2



Probabile formazione ACR MESSINA



4-3-3



Probabile formazione 1

Andrea Dini 30

Ermanno Fumagalli 18

Giuseppe Loiacono 21

Giuseppe Salvo 6

Guillaume Gigliotti 23

Federico Pacciardi 5

Davide Bove 18

Michele Ferrara 19

Alessio Tribuzzi 24

Pasqualino Ortisi 8

Lucas Felippe 16

Domenico Franco 10

Jacopo Petriccione 19

Francesco Giunta 28

Mattia Vitale 77

Francesco Paolo Scafetta 3

Maxime Giron 27

Carlo Cavallo 9

Guido Gómez 9

Pierluca Luciani 93

Marco Tumminello 90

Antonino Ragusa Coach



Lamberto Zauli Coach



Giacomo Modica

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.