Virtus Francavilla-Giugliano, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Virtus Francavilla-Giugliano, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca alla "Nuovarredo Arena" di Francavilla Fontana, con calcio d'inizio in programma oggi, domenica 1 ottobre 2023, alle ore 16:15.

EVENTO Virtus Francavilla-Giugliano, Serie C NOW 2023/24 - Girone C LUOGO Francavilla Fontana, "Nuovarredo Arena" DATA Domenica 1 ottobre 2023 ORE 16:15 ARBITRI Arbitro: Enrico Gemelli (Sezione AIA di Messina)



Assistente 1: Antonino Junior Palla (Sezione AIA di Catania)



Assistente 2: Alessio Miccoli (Sezione AIA di Lanciano)



IV Ufficiale: Gabriele Cortale (Sezione AIA di Locri)

Virtus Francavilla-Giugliano: dove vedere la gara di Serie C?

Virtus Francavilla-Giugliano viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

[Canale 256] Live Streaming: Sky Sky Go Live Streaming: NOW NOW

VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO











Virtus Francavilla-Giugliano: le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA



3-5-2



Probabile formazione GIUGLIANO



3-5-2



Probabile formazione Francesco Forte Gabriele Baldi Andrea Accardi Tamir Berman Juan Cruz Monteagudo Walter Zullo Davide De Marino Marco Caldore Tommaso Di Marco Genny Rondinella Nicolas Izzillo Flavio Di Dio Giuseppe Fornito Gladestony Estevão Paulino da Silva Federico Macca Sulaiman Oyewale Kevin Biondi Vasilios Vogiatzis Gabriele Artistico Lorenzo Sorrentino Giuseppe Giovinco Gabriele Bernardotto Coach



Alberto Villa Coach



Francesco Ascione

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.