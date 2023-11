AlbinoLeffe-Padova, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. AlbinoLeffe e Padova si affrontano sabato 11 novembre, ore 20:45, allo "AlbinoLeffe Stadium" di Zanica (Bergamo). La gara è valevole per il Girone A. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

AlbinoLeffe-Padova, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "AlbinoLeffe Stadium" di Zanica (Bergamo), con calcio d'inizio in programma sabato 11 novembre 2023, alle ore 20:45. La gara è valevole per il Girone A.

EVENTO ALBINOLEFFE-PADOVA

Serie C NOW 2023/24 - Girone A LUOGO ZANICA, BERGAMO

AlbinoLeffe Stadium DATA Sabato 11 novembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

Giuseppe Vingo

Sezione AIA di Pisa



Assistente 1

Andrea Barcherini

Sezione AIA di Terni



Assistente 2

Cristiano Pelosi

Sezione AIA di Ercolano



IV Ufficiale

Vittorio Emanuele Teghille

Sezione AIA di Collegno

AlbinoLeffe-Padova: dove vedere la gara di Serie C?

AlbinoLeffe-Padova viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 472 in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

AlbinoLeffe-Padova: dove vedere



Emittenti AlbinoLeffe-Padova: dove vedere



Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 DT



Sky Sport

Canale 252 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

AlbinoLeffe-Padova: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ALBINOLEFFE



4-4-2



Probabile formazione PADOVA



3-5-2



Probabile formazione 22

Christian Marietta 1

Antonio Donnarumma 16

Vasilica Mihai Gușu 2

Filippo Delli Carri 33

Diego Borghini 13

Luca Crescenzi 44

Riccardo Gatti 4

Franesco Belli 5

Stefano Marchetti 17

Alessandro Capelli 8

Michael Brentan 58

Carmine Cretella 27

Davide Munari 10

Igor Radrezza 10

Marco Piccoli 7

Kevin Varas Marcillo 6

Issa Doumbia 14

Luca Villa 60

Andrea Arrighini 19

Simone Palombi 11

Mohamed Alì Zoma 20

Mattia Bortolussi Coach



Giovanni Lopez Coach



Vincenzo Torrente

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.