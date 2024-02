Serie C, dove vedere Catania-Juve Stabia: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventisettesima giornata del campionato di Serie C NOW 2023/24. Catania e Juve Stabia si affrontano Domenica 18 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Catania-Juve Stabia? Si gioca allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania, con calcio d'inizio in programma Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 27° giornata del Girone C.

EVENTO CATANIA-JUVE STABIA



Serie C NOW 2023/24

Girone C



27° Giornata LUOGO CATANIA



Stadio Angelo Massimino - Cibali DATA Domenica 18 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Marco Emmanuele

Sezione AIA di Pisa



ASSISTENTE 1

Marco Cerilli

Sezione AIA di Latina



ASSISTENTE 2

Fabio Catani

Sezione AIA di Fermo



IV UFFICIALE

Enrico Gemelli

Sezione AIA di Messina

Serie C, dove vedere Catania-Juve Stabia?

Catania-Juve Stabia viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Catania-Juve Stabia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catania-Juve Stabia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catania-Juve Stabia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Catania-Juve Stabia, dove vedere?



Emittenti Catania-Juve Stabia, dove vedere?



Canali Catania-Juve Stabia

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 251 Catania-Juve Stabia

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Catania-Juve Stabia

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Catania-Juve Stabia

Probabili formazioni



CATANIA



4-3-2-1 Catania-Juve Stabia

Probabili formazioni



JUVE STABIA



4-3-2-1 95

Marco Albertoni 20

Demba Thiam 13

Devid Eugene Bouah 13

Matteo Baldi 2

Marcos Curado 21

Matteo Bachini 27

Alessio Castellini 6

Marco Bellich 28

Alessandro Celli 19

Daniele Mignanelli 14

Ivan Kontek 55

Giuseppe Leone 23

Nana Welbeck 8

Davide Buglio 30

Emanuele Cicerelli 7

Federico Romeo 10

Samuel Di Carmine 99

Enrico Piovanello 7

Andrés Tello 9

Andrea Adorante 77

Davide Marsura 11

Kevin Piscopo Coach



Cristiano Lucarelli









Coach



Nazzareno Tarantino



Guido Pagliuca

(Squalifica per 2 turni)

Presentazione

Senza dubbio, è una delle gare più sentite di questa 27° giornata del Girone C che regala emozioni sempre più forti. Catania e Juve Stabia s'incrociano in un punto nevralgico della stagione, con diversi obiettivi.

I padroni di casa stanno attraversando un periodo di magra, considerando che nelle ultime 6 gare ufficiali di campionato sono stati raccolti appena 3 punti, conseguiti con altrettanti pareggi, di cui l'ultimo interno a reti inviolate contro la Casertana. Nel giorno di San Valentino i cuori dei tifosi etnei si sono infranti ulteriormente, con la sconfitta rimediata dalla propria squadra sul terreno di gioco del Latina (1-0), trascinando gli "Elefanti" verso una posizione di classifica piuttosto delicata, se si considera il cumulo di squadre appaiate in una manciata di punti: 31 quelli ottenuti dal Catania, a +6 dalla zona Play Out e a -5 da quella per l'ultimo posto utile nei Play Off.

L'ultimo sorriso regalato al proprio pubblico risale al 13 gennaio scorso, quando il Brindisi fu travolto con un 4-0 senza storia. Inoltre, la squadra guidata dal coach Cristiano Lucarelli non riesce a trovare la via del gol da 3 gare, siglando appena 2 reti nelle ultime sei.

La Juve Stabia sa di aver sciupato una delle più grandi occasioni della stagione, con il deludente pari contro il Brindisi: uno 0-0 al "Romeo Menti" che ha frenato l'allungo delle "Vespe Gialloblù" di fronte a una compagine chiamata alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta; un sospiro di sollievo lo ha regalato, tuttavia, il Picerno, la diretta inseguitrice che con un pari a reti inviolate ha impattato contro il Crotone, tenendosi distante 6 lunghezze dalla capolista, incastonata al primo posto con 55 punti.

Anche per questo importante incontro, non siederà sulla panchina stabiese il coach Guido Pagliuca, chiamato a scontare il secondo turno di squalifica. Sotto i riflettori del "Cibali" sarà grande calcio, immerso nella caldissima atmosfera di Catania.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.