Calcio, Pescara: contestazione tifosi contro Sebastiani e Delli Carri. Esposti due manichini all'esterno dello stadio. S'indaga

Altissima tensione a Pescara. La contestazione dei tifosi è rivolta, in particolare, al Presiedente del Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani, e al Direttore Sportivo, Filippo Delli Carri. Trovati due manichini esposti all'esterno dello "Stadio Adriatico" con i nomi dei diretti interessati. Indaga la Digos.

Altissima tensione a Pescara, con la contestazione dei tifosi nei riguardi di Daniele Sebastiani e Filippo Delli Carri, rispettivamente il Presidente e il Direttore Sportivo del Delfino Pescara 1936.

Pescara: contestazione tifosi contro Sebastiani e Delli Carri

Una sorpresa piuttosto inquietante è stata rinvenuta all'esterno dello "Stadio Adriatico" di Pescara, all'ingresso della Curva Nord. E' da molto tempo che la tifoseria abruzzese è in rotta di collisione con il Patron del club biancoazzurro, fino a sfociare in un'azione che sancisce, probabilmente, una frattura che sembra insanabile tra le parti. Due manichini, vestiti con indumenti di colore bianco, sono stati esposti all'esterno dei cancelli del settore rivolto al tifo più caldo, sui quali venivano incisi i nomi di Daniele Sebastiani e di Filippo Delli Carri, considerati i principali responsabili, secondo gli autori dell'orribile gesto, della crisi sportiva del proprio club.

La reazione della società è stata piuttosto celere, con la segnalazione dell'accaduto alle autorità competenti. La Digos, difatti, è già all'opera per risalire ai colpevoli. Anche nelle settimane più recenti, si sono verificati diversi episodi intimidatori nei riguardi della squadra e della società, dagli striscioni di protesta e alle scritte in vari punti della città, fino agli vandalici presso l'impianto di allenamento.

A nulla è valsa l'ultima vittoria in campionato contro la Lucchese (1-0 tra le mura amiche), con il malumore che si è protratto oltremodo. Le diverse contestazioni dei tifosi hanno radici profonde: dalle cocenti retrocessioni negli ultimi anni fino all'attuale posizione in classifica, sesto posto nel Girone B della Serie C e un rendimento ben lontano dalle aspettative. Tuttavia, gli abruzzesi restano in zona Play Off, con il provvisorio sesto posto a quota 44 punti. Intanto, la squadra si appresta alla prossima gara di campionato, sul difficilissimo terreno di gioco del "Vanni Sanni" di Sassari, contro la Torres seconda in classifica.