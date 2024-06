Serie C, dove vedere Catania-Monterosi Tuscia: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 29° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Il Catania e il Monterosi Tuscia si affrontano oggi, Domenica 3 marzo, ore 14:00, allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Catania-Monterosi Tuscia? Si gioca allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 3 marzo 2024, alle ore 14:00. La gara è valida per la 29° giornata del Girone C.

EVENTO CATANIA-MONTEROSI TUSCIA



Serie C NOW 2023/24

Girone C



29° Giornata LUOGO CATANIA



Stadio Angelo Massimino - Cibali DATA Domenica 3 marzo 2024 ORE 14:00 ARBITRI ARBITRO

Gabriele Restaldo

Sezione AIA di Ivrea



ASSISTENTE 1

Vittorio Consonni

Sezione AIA di Treviglio



ASSISTENTE 2

Pio Carlo Cataneo

Sezione AIA di Foggia



IV UFFICIALE

Carlo Esposito

Sezione AIA di Napoli

Serie C, dove vedere Catania-Monterosi Tuscia?

Catania-Monterosi Tuscia viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Catania-Monterosi Tuscia, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catania-Monterosi Tuscia, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catania-Monterosi Tuscia, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (aggiornamenti formazioni ufficiali)

Ecco le formazioni iniziali di Catania e Monterosi Tuscia scelte dai propri coach, rispettivamente Cristiano Lucarelli e Cristiano Scazzola. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Catania-Monterosi Tuscia

Probabili formazioni



CATANIA



4-2-3-1 Catania-Monterosi Tuscia

Probabili formazioni



MONTEROSI TUSCIA



4-4-2 95

Marco Albertoni 67

Francesco Forte 28

Alessandro Celli 19

Danilo Piroli 14

Ivan Kontek 33

Emmanuel Mbende 2

Marcos Curado 23

Simone Sini 27

Alessio Castellini 27

Roberto Crivello 23

Nana Addo Welbeck Maseko 21

Lorenzo Gavioli 33

Roberto Zammarini 18

Samuele Parlati 32

Cosimo Chiricò 25

Mirko Gori 8

Stefano Sturaro 32

Fabio Scarsella 30

Emanuele Cicerelli 91

Michele Vano 90

Pietro Cianci 11

Alessandro Rossi Coach



Cristiano Lucarelli Coach



Cristiano Scazzola

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.