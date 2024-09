Serie C, dove vedere Rimini-Pescara: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la 32° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Rimini e Pescara si affrontano oggi, Venerdì 15 marzo, ore 20:45, allo "Stadio Romeo Neri" di Rimini. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Rimini-Pescara? Si gioca allo "Stadio Romeo Neri" di Rimini, con calcio d'inizio in programma oggi, Venerdì 15 marzo 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 32° giornata del Girone B.

32° Giornata



Stadio Romeo Neri
Venerdì 15 marzo 2024
ORE 20:45
ARBITRO

Antonio Di Reda

Sezione AIA di Molfetta



ASSISTENTE 1

Daljit Singh

Sezione AIA di Macerata



ASSISTENTE 2

Marco Roncari

Sezione AIA di Vicenza



IV UFFICIALE

Francesco Masi

Sezione AIA di Pontedera

Serie C, dove vedere Rimini-Pescara?

Rimini-Pescara viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Rimini-Pescara, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Rimini-Pescara, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Rimini-Pescara, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Canali Rimini-Pescara

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 254 Rimini-Pescara

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Rimini-Pescara

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Formazioni - Le probabili - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Rimini e Pescara. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

RIMINI
4-3-3



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



RIMINI



PESCARA
3-4-3



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



PESCARA



3-4-3 91

Simone Colombi 22

Alessandro Plizzari 98

Tomas Lepri 23

Filippo Pellacani 6

Matteo Gorelli 13

Riccardo Brosco 84

Niccolò Tofanari 5

Davide Di Pasquale 3

Gabriele Quacquarelli 18

Roberto Pierno 33

Christian Langella 8

Salvatore Aloi 28

Jacopo Sala 6

Niccolò Squizzato 8

Andrea Delcarro 2

Lorenzo Milani 73

Davide Lamesta 10

Davide Merola 9

Claudio Morra 11

Federico Accornero 31

Lorenzo Malagrida 32

Gianmarco Cangiano Coach



Emanuele Troise Coach



Giovanni Bucaro 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.