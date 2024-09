Serie C, dove vedere Turris-Casertana: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 31° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Turris e Casertana si affrontano oggi, Lunedì 11 marzo, ore 20:45, allo "Stadio Amerigo Liguori" di Torre del Greco. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Turris-Casertana? Si gioca allo "Stadio Amerigo Liguori" di Torre del Greco, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 11 marzo 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 31° giornata del Girone C.

EVENTO TURRIS-CASERTANA



Serie C NOW 2023/24

Girone C



31° Giornata LUOGO TORRE DEL GRECO



Stadio Amerigo Liguori DATA Lunedì 11 marzo 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Daniele Virgilio

Sezione AIA di Trapani



ASSISTENTE 1

Vincenzo Pedone

Sezione AIA di Reggio Calabria



ASSISTENTE 2

Marco Cerilli

Sezione AIA di Latina



IV UFFICIALE

Giuseppe Mucera

Sezione AIA di Palermo

Serie C, dove vedere Turris-Casertana?

Turris-Casertana viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Turris-Casertana, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 258], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Turris-Casertana, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Turris-Casertana, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Turris-Casertana, dove vedere?



Emittenti Turris-Casertana, dove vedere?



Canali Turris-Casertana

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 258 Turris-Casertana

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Turris-Casertana

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Turris e Casertana. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie C

Turris-Casertana



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



TURRIS



4-3-3 Serie C

Turris-Casertana



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CASERTANA



4-3-3 12

Richard Marcone 22

Giacomo Venturi 2

Stefano Esempio 26

Luca Calapai 13

Alessio Maestrelli 19

Giacomo Sciacca 37

Tommaso Panelli 4

Daniele Celiento 27

Sergio Contessa 33

Armando Anastasio 77

Nicholas Siega 16

Mattia Matese 23

Jacopo Scaccabarozzi 8

Filippo Damian 99

Samuel Pugliese 21

Giacomo Casoli 72

Matteo Saccani 11

Camillo Tavernelli 31

Sulayman Jallow 32

Adriano Montalto 7

Gianluca D'Auria 7

Mirko Carretta Coach



Leonardo Menichini Coach



Vincenzo Cangelosi 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.