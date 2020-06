Allan e Milik verso la Juventus: i bianconeri continuano a trattare i due calciatori del Napoli

Le due vittorie consecutive in Serie A contro Bologna e Lecce hanno ridato linfa alla Juventus di Maurizio Sarri. La prestazione di ieri è stata decisamente convincente per la squadra bianconera, la quale ha travolto per 4-0 la compagine allenata da Liverani allo Stadium. Nonostante Sarri non voglia assolutamente parlare di mercato, la società bianconera di sta organizzando per portare alla corte del tecnico toscano due suoi ex pupilli ai tempi del Napoli: Milik e Allan.

In queste ultime settimane si è parlato molto dell’attaccante polacco, con il quale ci sarebbe un accordo con il calciatore sul piano economico. I campioni d’Italia vogliono però regalare a Sarri un giocatore di spessore a centrocampo e gli occhi sono tutti su Allan. A proposito di queste due trattative, il noto giornalista Auriemma ha parlato a Tuttosport nel dettaglio:

“Allan continua ad avere mercato, ha molti estimatori. La Juventus di Sarri, che parla benissimo del brasiliano, è una delle squadre interessate. Sul’ex Udinese c’è anche l’Atletico Madrid che avrebbe già comunicato di voler investire al massimo 25 milioni”.

“La Juventus avrebbe praticamente già bloccato Milik, con una proposta economica che sembra aver raccolto il gradimento del polacco. Non è ancora chiaro e resta da scoprire se la Vecchia Signora pagherà per intero la cifra richiesta da De Laurentiis o riuscirà ad inserire una contropartita all’interno dell’affare. I giocatori che Gattuso preferisce maggiormente sono Bernardeschi e Romero, con Rino che ormai si è specializzato nel recupero psicologico dei calciatori“.