Calciomercato Lazio: Kumbulla sempre più vicino, oggi incontro decisivo tra i club

La Lazio vuole subito dimenticare la sconfitta di ieri sera subita 3-2 in rimonta sul campo dell’Atalanta, e mentre la squadra di mister Simone Inzaghi a Formello farà una seduta di scarico, nel tardo pomeriggio nel quartier generale del presidente Claudio Lotito a Villa San Sebastiano, sarà in programma un incontro di mercato molto importante per il difensore albanese con cittadinanza italiana Marash Kumbulla con il club biancoceleste che sembra molto vicino all’acquisto del giocatore del Verona.

Calciomercato Lazio, Kumbulla si avvicina

Oltre al patron biancoceleste sarà presente il direttore sportivo Igli Tare, mentre per la società veneta ci saranno il presidente Maurizio Setti e il suo ds Tony D’Amico; la Lazio ha già ha l’accordo con il giocatore ma ora c’è da convincere il Verona che per il suo giocatore chiede 35 milioni visto la sua ottima stagione e la sua giovanissima età (classe 2000). Il club capitolino vuole inserire almeno due giocatori nella trattativa per far abbassare il prezzo del cartellino e i giocatori in questione sono Berisha, Lombardi e Durmisi e se almeno il presidente degli scaligeri accettasse due di questi tre giocatori, questa sera si potrebbe avere già la fumata bianca. Se così non fosse la trattativa andrebbe avanti anche nei prossimi giorni, anche se a questo punto i biancocelesti sono ormai nettamente in pole position rispetto alle antagoniste Juventus e Inter.