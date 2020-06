Calciomercato Lazio: nel mirino un attaccante italo-tedesco

In vista della prossima stagione il ds biancoceleste Igli Tare sta pensando ad un attaccante italo-tedesco che gioca in Bundesliga con il Friburgo, andiamo a scoprire di che si tratta.

Calciomercato Lazio, cercasi attaccante

Il nome in questione corrisponde a quello del classe ’93 Vincenzo Grifo, nato a Pforzheim (vicino Stoccarda) ma con cittadinanza italiana e dove il 20 novembre 2018 ha fatto il suo esordio con l’Italia di Roberto Mancini nel match amichevole contro gli Usa.

Il tecnico Simone Inzaghi per la prossima annata cerca una seconda punta che sappia fare anche il trequartista e all’occorrenza anche l’esterno e Grifo possiede tutte queste caratteristiche, oltre ad avere buona visione di gioco, calciare molto bene corner e punizioni, tiro potente da fuori e bravo nelle verticalizzazioni. In realtà già due anni fa Tare l’aveva studiato a fondo però alla fine non se ne fece nulla, ma questa volta potrebbe essere quella giusta.

L’attaccante sarebbe ben contento di venire in Italia dove non ha mai giocato, visto che è sempre stato in Germania: la sua prima squadra professionistica è stata l’Hoffenheim, le altre in sequenza sono state Dinamo Dresda, FSV Francoforte, Friburgo, Borussia Monchengladbach, ancora Hoffenheim e in questa stagione sempre Friburgo dove sta disputando un’ottima stagione condita da quattro reti e otto assist che stanno permettendo alla sua squadra di essere in corsa a due giornate dalla fine, per un posto alla prossima Europa League.

Nella sua carriera in Bundesliga sono complessivamente 195 le sue presenze con 42 reti (la sua stagione migliore è quella 2015-16 con 14 gol).

Sicuramente in questo momento la prima scelta per l’attacco è il colombiano Luis Javier Suárez del Real Saragozza, ma se non dovesse arrivare a Roma, Grifo presumibilmente sarà una seconda opzione molto interessante e a costi ragionevoli (circa 12 milioni il valore del cartellino).

Vincenzo Grifo, i suoi gol stagione 2015-16