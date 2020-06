Felix Correia-Juventus, visite mediche per il talento portoghese al JMedical

Nella giornata in cui il brasiliano Arthur effettuerà le visite mediche per la Juventus, i bianconeri concludono pure il passaggio del talento portoghese Felix Correia in casacca bianconera. Inseguito da tanti top club, il lusitano ex AZ Alkmaar – ma di proprietà del Manchester City – è atteso al JMedical per le visite mediche di rito. Altro gran colpo per i bianconeri, dato che il ragazzo classe 2001 è un talento cristallino e di grande prospettiva.

Felix Correia è un attaccante esterno, tecnico e rapido anche se deve ancora affinare le sue capacità realizzative in zona gol. Ha tutto il tempo davanti a se per riuscirci. Il trasferimento si concretizzerà con la formula dello scambio, che sarà sempre più comune tra le società quest’estate per via della crisi dovuta al Coronavirus.

Come riporta calciomercato.com, le cifre non sono ancora state ben definite ma dovrebbe essere ceduto al Manchester City l’attaccante spagnolo classe 2002 Pablo Moreno, arrivato dal Barcellona due anni fa a parametro zero. Il City poi lo girerà in prestito al Girona per farlo crescere, avendo già grande abbondanza per quanto concerne il reparto offensivo. Insomma è davvero tempo di scambi in casa Juventus. Arthur e Felix Correia sono pronti a spiccare il volo.