L’Inter sempre più vicina ad Hakimi. L’esterno marocchino del Borussia Dortmund – ma di proprietà del Real Madrid – è oggetto del desiderio per Zhang e Antonio Conte. Com’è noto, il tecnico pugliese è rimasto impressionato dal marocchino in questa stagione e le sue qualità sarebbero perfette per il suo 3-5-2. Il costo del cartellino di Hakimi però è molto alto: si parla infatti di 50-60 milioni di euro. Veramente tanto per un esterno, che però può interpretare sia il difensore che per l’appunto l’esterno di centrocampo. Dunque un calciatore duttile, oltre che velocissimo e tecnicamente molto preparato.

Dalla Spagna sul fronte Hakimi-Inter, giungono notizie incoraggianti per i tifosi nerazzurri. El Chiringuito TV afferma che a fine stagione, Hakimi farà rientro a Madrid ma di non voler restare in merengues. Il marocchino vuole un posto da titolare ma Zidane non sembra assolutamente disposto a concederglielo. Secondo i media spagnoli, il ragazzo vorrebbe approdare all’Inter, squadra da lui preferita rispetto alle altre due pretendenti: Bayern Monaco e Manchester City.

Hakimi vuole chiudere con il Real Madrid e spinge per una cessione a titolo definitivo, data la diffidenza – clamorosa data l’annata spettacolare del giocatore – da parte delle merengues. Sembra però che il Madrid voglia dare in prestito il calciatore ancora per un altro anno, senza optare per una cessione a titolo definitivo. Insomma, il braccio di ferro tra Hakimi e La Casa Blanca è appena cominciato. L’Inter osserva con attenzione.

Aggiornamento trattativa Hakimi Inter

Secondo Gianluca Di Marzio e Sky Sport, la trattativa Hakimi Inter sarebbe già in fase avanzata. Il calciatore marocchino dovrebbe approdare in nerazzurro con un’operazione da 40 milioni di euro, che finiranno direttamente nelle casse del Real Madrid. Si attendono sviluppi.