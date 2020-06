Inter, dopo Hakimi arriva Gosens? I nerazzurri seguono l’esterno dell’Atalanta

L’affare Hakimi era dato per impossibile e invece l’Inter di Zhang sembra essere ai dettagli per l’esterno marocchino di proprietà del Real Madrid. Un grandissimo acquisto sulla fascia destra, dato che l’oramai ex Dortmund è l‘uomo giusto per il 3-5-2 di Antonio Conte. Se la fascia destra è sistemata, ora l’Inter punta rinforzare quella sinistra e stando a ciò che riporta Tuttosport, ci sarebbe un interessamento del biscione per Gosens dell’Atalanta.

Il 25enne tedesco in forza ai bergamaschi, rappresenta un altro calciatore ideale al tecnico pugliese. Infatti, il ragazzo può ricoprire più ruoli sia a centrocampo che a livello difensivo. La duttilità piace da sempre a Conte, che in ogni caso vorrebbe schierarlo come esterno sinistro nel suo 3-5-2. L’Atalanta acquistò il calciatore per 700mila euro dall’Heracles Almelo, ma ora il prezzo del suo cartellino è lievitato fino ad arrivare almeno a 30 milioni di euro. Le prestazioni fornite in campo agli ordini di Gasperini, giustificano tale crescita di prezzo.

Secondo Tuttosport, nell’affare potrebbe rientrare Sebastiano Espostito, anche se l’Inter vuole cederlo solo a titolo temporaneo. In ogni caso, l’Atalanta non ha assolutamente intenzione di cedere un calciatore così importante, reduce da una stagione eccezionale. I bergamaschi puntano in alto e qualora non arrivi un’offerta irrinunciabile, di certo non lascerà partire il tedesco in direzione Milano.