JUVE, CI SIAMO: ARTHUR ARRIVA STASERA – Era nell’aria da giorni, ed ormai manca solo più l’ufficialità: Arthur Melo sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus, nell’ambito dell’operazione per cui Pjanic partirà in direzione Barcellona: 70 milioni la valutazione del brasiliano, 60 milioni quella del bosniaco, perciò la Juve verserà i 10 milioni mancanti al Barça. Mentre Sarri non si è sbilanciato in merito alla trattativa, Setien ha già usato parole d’addio nei confronti del suo giocatore: lo saluterà presto, molto prima di quanto pensi.

Arthur arriva stasera, dopo la fine del match del Barça

Già, perché Arthur Melo potrebbe sbarcare a Torino già questa sera. E’ stato convocato dal tecnico catalano per la sfida al Celta Vigo, che si giocherà alle 17.00, ma al termine della partita dovrebbe immediatamente far volta verso Torino. Le visite mediche, invece, dovrebbero essere fissate già domani: l’avventura bianconera di Arthur sta per iniziare. Ovviamente, inizierà a giocare con la maglia della Juve a partire dal prossimo campionato, così come Pjanic si trasferirà in Catalogna solo a partire da settembre: è significativa, però, la determinazione della Juventus nel portarsi a casa questo ragazzo brasiliano, che non sarà ancora magari un fenomeno assoluto né un top player (stile Pogba, per intenderci), però, insomma, se gioca in un club come il Barcellona e viene valutato 70 milioni un motivo ci sarà. Ed il sintomo più evidente di questa determinazione bianconera è proprio questo: Arthur arriva stasera, la Juve non vuole perdere un solo attimo per completare un acquisto importante per il presente ed anche per il futuro.