Juventus, Paratici fa sul serio per Ferràn Torres

Concluso l’affare Arthur, la Juventus continua a preservare un calciomercato all’insegna di innesti giovani e di qualità, e tra i nomi preferiti di Fabio Paratici spicca Ferràn Torres, esterno del Valencia classe ‘2000 considerato tra i prospetti più interessanti della Liga.

Lo spagnolo è andato a segno 6 volte realizzando 7 assist nel corso di questa stagione, ma nonostante l’ottima annata disputata fino ad ora con gli spagnoli, il contratto scade nel 2021 e pertanto la sua valutazione è lontana dai 100 milioni della clausola rescissoria.

Ad alimentare le voci relative ad una sua cessione è stata l’attuale situazione caotica in casa Valencia, che nelle ultime ore ha dovuto registrare l’esonero dell’allenatore Albert Celades e le conseguenti dimissioni del direttore sportivo Cesar Gomez.

Dalla Spagna: Juventus favorita per Torres

Dalla Spagna alcune voci parlano di una trattativa iniziata in questi giorni, ma in realtà, Fabio Paratici è da diverso tempo al lavoro per siglare questo colpo in ottica futura, e con l’entourage del giocatore avrebbe già di fatto raggiunto un accordo, con Torres che sarebbe pronto a firmare per la Juventus per 5 anni.

Il Valencia, dal canto suo, è consapevole che il giocatore tra tre mesi potrebbe iniziare i colloqui per siglare un pre-contratto con un’altra società e vorrebbe cercare di monetizzare quello che è un talento dal futuro assicurato, sul quale si sono concentrate le attenzioni dei grandi club europei, come Paris Saint Germain, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco.

Giocatore polivalente che si destreggia con ottimi risultati sia da esterno destro sia sinistro, Torres ha stregato ulteriormente la Juventus durante il doppio scontro con l’Atalanta che ha visto lo spagnolo segnare alla squadra di Gasperini, nonostante l’interesse fosse vivo anche prima di questa gara, quando i bianconeri erano stati allontanati dalle ingenti pretese economiche dei valenciani. Quest’anno però Paratici sembra aver superato la concorrenza degli altri club e sarebbe pronto a concludere l’affare, ma prima il direttore sportivo juventino vorrebbe concludere qualche cessione là davanti, con i nomi di Federico Bernardeschi e Douglas Costa favoriti per far spazio allo spagnolo.