Juventus, si decide il futuro di Luca Pellegrini

La Juventus esce rinfrancata dall’ultimo turno di campionato: vittoriosi a Bologna, I bianconeri hanno assistito ai passi falsi di Inter e Lazio che hanno loro permesso di allungare ulteriormente in classifica. Ora sono quattro I punti di vantaggio sul secondo posto, un margine che dovrá essere conservato fino al termine del campionato.

Nel frattempo Fabio Paratici sta studiando le mosse per il prossimo mercato nel tentativo di rafforzare e rifinire la rosa. Uno dei casi da risolvere é quello di Luca Pellegrini, acquistato dalla Roma in cambio di Spinazzola, e girato in prestito al Cagliari. Il classe ’99 ha disputato una buona stagione, ma potrebbe non avere il posto assicurato il prossimo anno quando fará ritorno sotto la Mole.

Paratici, infatti, sta trattando Emerson Palmieri con il Chelsea e pare intenzionato a riconfermare Alex Sandro. Cosí fosse, per Luca Pellegrini le speranze di giocare titolare il prossimo anno sarebbero oltremodo ridotte.

Uno scenario che il suo agente, Mino Raiola, vuole assolutamente evitare. Come scrive Tuttomercatoweb il superprocuratore si sarebbe giá messo in contatto con la dirigenza bianconera per discutere il futuro del laterale sinistro. Emerge che Pellegrini e il suo agente chiedono chiarezza: se la Juventus deciderá di non puntare piú su di lui, il ragazzo comincerá a guardarsi intorno. L’unica condizione é che venga ceduto a titolo definitivo, e non più in prestito come fatto sinora.