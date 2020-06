MILAN HENDRICK, UN IRLANDESE A SAN SIRO – Il Milan sta ripartendo, e dopo la vittoria sulla Roma punta dritto alla qualificazione in Europa League. Per l’anno prossimo, però, i rossoneri devono aumentare il proprio tasso tecnico ed il livello medio della squadra, e nonostante le prestazioni piuttosto positive di Bennacer il centrocampo sembra essere il principale reparto da rinforzare, oltre ad un centrale di difesa di livello ed un attaccante che possa sostituire Ibra. Tra i nomi che si stanno facendo, ad esempio quello di Bakayoko, spunta anche quello di Jeff Hendrick, irlandese di 28 anni del Burnley.

Milan Hendrick, accordo vicino ma il Milan smentisce (per ora)

Jeff Hendrick, dunque, è finito nel mirino del Milan. Il ragazzo, da quattro anni nel Burnley di Sean Dyche, si sta facendo apprezzare per la sua discreta tecnica ed il suo dinamismo, da buon centrocampista all’inglese “box to box“. Secondo la stampa d’oltremanica, per il Milan Hendrick è molto più di un’idea: sarebbe già stato trovato addirittura un accordo tra le parti. Secondo MilanNews, però, la società di Via Aldo Rossi ha smentito qualunque voce riguardante il centrocampista di Dublino: le vie del mercato, però, sono infinite, e se circola questo nome un motivo c’è. Oltre cinquanta presenze in Nazionale, 139 presenze in Premier League con la maglia del Burnley, club che lo acquistò quattro anni fa dal Derby County per 10 milioni di sterline: 10 anche i gol realizzate durante questa esperienza, con prestazioni di livello e di spessore che hanno permesso ad Hendrick di mettersi addosso gli occhi di mezza Premier: c’è anche il Milan su di lui, però, e non vorrà di certo farselo scappare.