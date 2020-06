Pinamonti, una rivale dell’Inter si inserisce a sorpresa

L’Inter non eserciterá il diritto di prelazione che detiene sul cartellino di Andrea Pinamonti, giovane attaccante che il Genoa ha riscattato proprio dai nerazzurri lo scorso febbraio per una cifra pari a 18,5 milioni.

Lo scrive il Corriere dello Sport che fa il punto sul giovane centravanti della Nazionale under 21 che col Genoa, quest’anno, ha messo a segno cinque reti tra Campionato e Coppa Italia. Pinamonti era uno dei giovani piú promettenti della cantera interista, tanto da essere nominato miglior under 17 al mondo nel 2016. Il ragazzo ha trascorso poi un paio di stagioni in prestito tra Frosinone e Genoa mettendo insieme un discreto bottino di reti.

Ora su di lui si sarebbe inserita la Juventus, che proprio con il Genoa ha.intesduto diverse trame di mercato durante questi anni: basti pensare, per fare un esempio, agli acquisti dei vari Perin, Mandragora e Romero. Stessa strada potrebbe percorrere Pinamonti il quale, particolare di non poco conto, é assistito da Mino Raiola. Secondo il Corriere, il super procuratore starebbe lavorando in sinergia con Fabio Paratici per portare Pinamonti in bianconero. Certo, se l’affare dovesse andare in porto, l’attaccante classe ’99 non partirebbe subito titolare nei ranghi dei piemontesi. Per questo non é da escludere che, una volta conclusa l’operazione, la punta non resti in prestito al Genoa per farsi le ossa. Per ora si tratta di una semplice suggestione, ma la Juventus é sempre vigile sui giocano di talento e Pinamonti ne ha da vendere.