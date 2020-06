Under-Napoli, Roma pronta a trattare

Cengiz Under continua ad essere un giocatore nelle mire del Napoli. Il trequartista turco piace molto a Giuntoli e Gattuso che vorrebbe affidargli una maglia da titolare nel suo tridente a partire dalla prossima stagione.

Under, che a Roma si é spesso reso protagonista fi prestazioni un po’ altalenanti, accetterebbe di buon grado la corte partenopea cui era stato accostato giá nelle scorse settimane nell’ambito di uno scambio che avrebbe dovuto portare Arek Milik nella Capitale. Poi non se n’é fatto piú nulla: un po’ perché Arek ha cominciato a volgere il suo sguardo altrove (Atletico Madrid), un po’ perché il centravanti titolare della Roma, tale Edin Dzeko, sembra intenzionato a restare in giallorosso. Trattativa dunque sfumata? Non proprio. Il Napoli, come detto in precedenza, continua a seguire Under e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe farsi avanti con un’offerta ufficiale nelle prossime settimane.

Under: la valutazione di mercato

Ma quanto costa Cengiz Under? Sempre secondo la fonte di riferimento, la Roma potrebbe chiedere una cifra pari a circa 30 milioni per il cartellino del classe1997. Di questi, sei, (pari al 30% del totale), andranno al Besiktas, come da accordi presi nel momento in cui Under si trasferí in giallorosso. Il Napoli continua a monitorare la situazione e presto si potrebbero avere novitá su questo versante.