Under verso Napoli, pronto il contratto?

Under verso Napoli? Nei giorni scorsi erano usciti i primi rumors intorno alla possibile partenza di Cegiz Under da Roma destinazione Napoli, con la Roma che chiede una cifra abbastanza importante per il cartellino. Oggi sopraggiungono nuovi dettagli circa questa possibile trattativa di calciomercato che avrebbe come asse l’A1 Roma-Napoli. Come riportato da calcionapoli24.it, prima di trattare con il club di Pallotta, il Ds Giuntoli avrebbe avuto un primo approccio direttamente con il calciatore per capirne la disponibilità ad un trasferimento e sembrerebbe essere stata fatta una prima offerta relativa al contratto del giocatore.

Under verso Napoli: tra contratto e tattica

Il Ds, del Napoli, Giuntoli, come detto, avrebbe già fatto pervenire una prima bozza di contratto all’agente del giocatore. L’offerta partenopea è di 3 milioni a stagione, bonus compresi e la durata proposta è di 4 anni. Questa situazione permetterebbe al giocatore di guadagnare di più rispetto a quanto percepito attualmente all’ombra del colosseo, (2,5 annui). Un altro fattore che spinge Under verso Napoli è l’aspetto tecnico tattico. Il turco è richiesto da Gennaro Gattuso in persona che si trova a dover sostituire, nel suo scacchiere tattico, Callejon in uscita una volta finita la stagione. Secondo il tecnico calabrese, Cegiz Under rappresenterebbe un valido sostituto del giocatore spagnolo. L’acquisto di Under darebbe la possibilità di schierare due esterni, Insigne e Under, a piede invertito, motivo per cui ci sarebbe una doppia soluzione per quanto riguarda le manovre d’attacco da orchestrare, perchè entrambi avrebbero sia la possibilità dell’imbeccata per la punta con cross pericolosi, sia la chance di calciare direttamente in porta, con traiettorie ardue, una volta arrivati al limite dell’area di rigore. Gattuso dovrà, presto, salutare Callejon, ma chissà, dunque, che non potrà accogliere, a Castel Volturno, l’oggetto del desiderio Cegiz Under. Crediamo che presto Roma e Napoli si siederanno ad un tavolo per la trattativa e le difficoltà del club giallorosso potrebbero rendere più semplice l’operazione che vedrebbe Under verso Napoli, con Gattuso ad attenderlo a braccia aperte.