Zaniolo-Juventus e non solo, Paganini: “Incontro con la Roma ieri, bianconeri anche su Alaba”

L’arrivo di Arthur dal Barcellona ha inaugurato il mercato estivo della Juventus. Com’è noto, è sempre più complesso fare acquisti in questo periodo dove l’economia mondiale – e pure quella calcistica – sono in piena crisi, ma un accordo si può sempre raggiungere. I campioni d’Italia hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, talento della Roma e della Nazionale italiana. Il giocatore è indubbiamente il miglior giovane italiano presente al momento e l’incerta situazione finanziaria della Roma, starebbe spingendo la società capitolina a prendere in considerazione una sua eventuale cessione.

Infortunatosi al crociato a inizio anno, il calciatore ha fatto passi da gigante e il suo recupero sta procedendo molto bene. Secondo il noto giornalista Rai, Paolo Paganini, la Juventus si sarebbe già incontrata con la società capitolina proprio perché discutere del trasferimento di Zaniolo. L’incontro sarebbe avvenuto ieri. Paganini ha pure aggiunto che ci sarebbe un interessamento bianconero anche nei confronti di Alaba, calciatore in forza al Bayern Monaco. Ecco il tweet del noto giornalista Rai:

“Confermo che la Juventus ha chiesto informazioni su Alaba. Sondaggio anche dell’#Inter. Va monitorata la situazione di Zaniolo soprattutto se Pallotta non trova partners o compratori. Ieri mi risulta incontro a Torino”.

Zaniolo-Juventus, affare da 60 milioni di euro?

Il trasferimento che potrebbe portare all’acquisto di Zaniolo da parte dei bianconeri, avrebbe già una cifra. Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, nelle casse della società capitolina andranno 60 milioni di euro, anche se secondo alcuni la cifra potrebbe essere anche superiore. Una cifra importante ma le qualità del ragazzo sono talmente importanti che potrebbero davvero indurre Agnelli a fare questo sacrificio.