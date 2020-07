Benevento, Vigorito prova il grande colpo per la Serie A: trattativa avviata

Il Benevento ha dominato il campionato di Serie B, strappando con largo anticipo la promozione in Serie A. In questo modo ha potuto cominciare a programmare la prossima campagna acquisti e a muoversi prima rispetto alla concorrenza. I sanniti non vogliono fare da comparsa come successo due anni fa e per questo il patron, Vigorito, è pronto a fare investimenti importanti. L’obiettivo sarà quello di formare il giusto mix tra giovani e calciatori esperti. E proprio dal massimo campionato italiano potrebbe arrivare un rinforzo notevole per la squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Si tratta dell’attaccante ivoriano del Parma, Gervinho, che anche quest’anno ha fatto la differenza, nonostante a gennaio sembrava fosse vicino all’addio. Sono sette le reti messe a segno con quattro assist in ventotto partite disputate in questa stagione da parte del classe 1987. Servirà una proposta importante, comunque, per convincere i ducali a privarsene.

Le parole di Faggiano – Proprio il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del possibile trasferimento di Gervinho al Benevento. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare”.